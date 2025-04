Mutmaßlicher Soldatenmord in Calmbach: Gibt es Parallelen zum Rombach-Mord?

Mutmaßlicher Soldatenmord in Calmbach

1 Auf dieser Tafel sind Hinweise enthalten, dass die vermeintlich Ermordeten der elsässischen Waffen-SS angehörten; die Abkürzungen am Ende wurden schon als möglicher Hinweis auf eine Einheit wie auf eine Stelle im Lukas-Evangelium gedeutet. Foto: Karl Günther

Auch bei den mysteriösen Gedenktafeln zu dem möglichen Soldatenmord am Oberen Blindbergweg spielt vielleicht der Verschluss auf 100 Jahre von französischen Untersuchungsberichten eine Rolle.









Auf den kürzlich erschienenen Beitrag in dieser Zeitung über einen vermeintlichen zehnfachen Soldatenmord am 10. Mai 1945 am Oberen Blindbergweg unweit der Bundesstraße 296 zwischen Calmbach und Oberreichenbach haben sich mehrere Leser gemeldet. Unter ihnen war der frühere Forstrevierchef Karl Günther aus Naislach. Seine Erkenntnisse stützen die Annahme, dass es sich bei den namentlich auf einer Erinnerungstafel Festgehaltenen um Mitglieder der Waffen-SS gehandelt haben könnte. Auch der Heimatforscher Roland Bühlmaier aus Nagold meint im Zusammenhang mit den französischen Lilien-Symbolen, dass es sich um „Namen von Elsässern oder Lothringern“ handelt.