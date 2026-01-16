Mutmaßliche Bisse von Rottweiler: Oberndorfer Fall löst Welle der Empörung aus – „Lasst die Hunde in Ruhe“

Der Fall in Oberndorf, bei dem ein Rottweiler jemanden gebissen haben soll, schlägt in den Sozialen Medien hohe Wellen. Und mancher widerspricht dem geschilderten Tathergang.
Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts der Körperverletzung nach einem Streit, der sich in der Nacht auf Mittwoch in der Lindenstraße ereignet hat. Ein 39-Jähriger soll dabei von einem 57-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden und anschließend durch mehrere Bisse des Rottweilers, den der 57-Jährige mit sich führte, verletzt worden sein, teilt die Polizei mit. Während durch die Sozialen Medien eine Welle der Entrüstung schwappt, gibt es auch Zweifel am Tathergang.