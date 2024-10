Musikalisch und kulinarisch gab es so einiges zu genießen.

Das alljährliche Fest des Musikvereins Eintracht Seedorf punktete musikalisch und kulinarisch.

In der wiederum herbstlich geschmückten Turn- und Festhalle waren bereits frühzeitig alle Plätze restlos belegt. Zudem wurde der angebotene Straßenverkauf sehr gut frequentiert. Es fanden sich zahlreiche helfende Hände ein, um die weit über die Ortsgrenzen bekannte Schlachtplatte zu kochen und zu servieren.

Als süßen Abschluss konnte aus einer Auswahl an Kuchen und Torten geschlemmt werden.

Selbstverständlich wurde den Besuchern über den Tag hinweg auch musikalischer Genuss dargeboten. Den Anfang machte über die Mittagszeit der Musikverein Eintracht Schapbach, geleitet von Markus Sauer, dem ehemaligen Dirigenten der Gastgeber. Anschließend unterhielt die Jugendkapelle Dunningen-Seedorf-Lackendorf, ehe dann die Mittlere Garde der örtlichen Raupenzunft mit einem einstudierten Tanz begeisterte.

Tombola sorgt für Spannung

Für die jungen Gäste folgte darauf hin der Kirbelauf, bei dem Gutscheine für den Spielwarenhandel zu gewinnen waren.

Diese sorgten für glänzende Augen bei den Gewinnern, zugleich spornten die Trostpreise zum Besuch im kommenden Jahr an. Zum Abschluss des Tages stand noch die Ziehung der Tombola-Lose mit attraktiven Preisen an. Diese wurde von einer kleinen Besetzung des gastgebenden Vereins umrahmt. So ließ man den arbeitsreichen, aber sehr schönen und gelungenen Tag gemütlich ausklingen.