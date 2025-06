Musikverein Bietenhausen: Schnitzel und Musik sorgen für gelungene Hockete im Pfarrgarten

1 Der Pfarrgarten war zur traditionellen Hockete des Musikvereins Bietenhausen gut besucht. Foto: Roth Zahlreiche Gastvereine unterhalten bei der Hockete des Musikvereins Bietenhausen. Trotz heißen Temperaturen war die Veranstaltung gut besucht.







Die traditionelle Hockete des Musikvereins Bietenhausen lockte trotz heißen Temperaturen am Wochenende wieder zahlreiche Besucher an. Im Pfarrgarten, dessen Bäume wertvollen Schatten spendeten, herrschte sowohl am Samstag als auch am Sonntag beste Stimmung. Zahlreiche Sonnenschirme schützten zudem vor der Sonne. Die Kinder konnten sich ebenfalls auf dem angrenzenden Spielplatz vergnügen, der ebenfalls größtenteils im Schatten lag.