Musikerjubiläum in Schenkenzell: Darum sind die Besucher aus dem Häuschen

Musikerjubiläum in Schenkenzell

Am Montag klingen die Feierlichkeiten beim Handwerkernachmittag nochmals mit Musik aus. Auch wenn am Freitag die Festgäste durch die fast schon herbstlichen Temperaturen nicht ins Schwitzen kamen, so heizte DJ Carsten Nelke mit Party- und Ballermann-Hits ordentlich ein. Auch der rasante Auftritt der Showtanzgruppe „Impression“ sorgte für gute Unterhaltung mit Augenschmaus.