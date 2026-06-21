Musik zum Sonnenaufgang: Die „Eintracht“ Dürrenmettstetten lädt zu einem besonderen Konzert

Zusammen mit den „Alphornissen“ und den Bläsern des Hegerings Dornhan macht der Männergesangverein Dürrenmettstetten mit seinen Gästen den Sonntagmorgen zum Erlebnis.
Im orangenen Licht der Morgendämmerung erklangen am Sonntag die ersten Töne des Männergesangvereins Eintracht Dürrenmettstetten. Die Sänger hatten anlässlich ihres 130. Jubiläums zum Sonnenaufgangskonzert am Turm eingeladen, zu dem Besucher teilweise aus über 120 Kilometern Entfernung gekommen oder aus umliegenden Dörfern in der Nacht hergewandert waren.