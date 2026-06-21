Musik zum Sonnenaufgang: Die „Eintracht“ Dürrenmettstetten lädt zu einem besonderen Konzert

Zusammen mit den „Alphornissen“ und den Bläsern des Hegerings Dornhan macht der Männergesangverein Dürrenmettstetten mit seinen Gästen den Sonntagmorgen zum Erlebnis.

Im orangenen Licht der Morgendämmerung erklangen am Sonntag die ersten Töne des Männergesangvereins Eintracht Dürrenmettstetten. Die Sänger hatten anlässlich ihres 130. Jubiläums zum Sonnenaufgangskonzert am Turm eingeladen, zu dem Besucher teilweise aus über 120 Kilometern Entfernung gekommen oder aus umliegenden Dörfern in der Nacht hergewandert waren.

Inmitten einer malerischen Kulisse – das Morgenlicht ließ die Berge in der Ferne erkennen – begrüßte der Chor mit dem Dirigenten Claus Penalver die mehr als 300 Gäste um 5 Uhr morgens mit den Liedern „Der Tag bricht an“ von Fritz Geis und „Das Morgenrot“ von Robert Pracht. Ruhige Melodien und Harmonien stimmten in den beginnenden Tag ein.

Die Jagdhornbläser des Hegerings Dornhan bereichern das Sonnenaufgangskonzert am Aussichtsturm Dürrenmettstetten mit ihren Klängen. Foto: Louisa Kurtz

Die sieben Jagdhornbläser des Hegerings Dornhan unter der Leitung von Hermann Glück schlossen sich mit ihren Liedbeiträgen an. Sie vereint die Leidenschaft fürs Jagen und fürs Musizieren, und das schon seit 50 Jahren. Die tiefen Klänge der „Alphornissen“ aus Dornhan reihten sich ein in die ruhige Stimmung auf der Hochfläche, und man fühlte sich in die Berge versetzt, über denen der Tag anbricht – so etwa beim zweiten Lied, „Der Berg ruft“.

So wechselten sich Männergesangverein, Jagdhornbläser und „Alphornissen“ ab und untermalten die ersten Strahlen der Sonne, die über den Dächern Dürrenmettstettens aufging. Ein besonderer Moment war die andächtige Stille, in der die Glocken der Kirchturmuhr zu läuten begannen.

Die Alphornbläser der „Alphornissen“ Dornhan laden die Gäste beim Sonnenaufgangskonzert zu einer musikalischen Reise in die Berge ein. Foto: Louisa Kurtz

Mit der aufgehenden Sonne wurden auch die Lieder der Musizierenden dynamischer, lebendiger und kraftvoller. Die „Irischen Segenswünsche“ des Männergesangvereins beispielsweise oder der Beitrag der „Alphornissen“ aus „Wilhelm Tell“ weckten auch die letzten, vielleicht müden Gäste auf. Letztere fassten das Konzert später so zusammen: „Wenn man mal auf ist, ist es der Reißer.“ Und von dieser Begeisterung spürte man auch den Gästen viel ab – etwa bei dem letzten Lied, das gemeinsam gesungen wurde: „Kein schöner Land in dieser Zeit“, von Trompete und Männergesangverein begleitet.

Martin Huß, bei dem die musikalische Leitung der Konzertorganisation lag, bedankte sich nach dem Konzert bei allen helfenden Händen sowie den zehn Projektsängern, die aus der ganzen Region zum Mitproben und -singen gekommen waren, teilweise ohne Chorerfahrung. Ein besonderer Dank erging an Markus Wegenast, der das Sonnenaufgangskonzert ins Leben gerufen hatte, nachdem das erste Konzert dieser Art im Jahr 2018 ein großer Erfolg gewesen war.

Als die Sonne über Dürrenmettstetten aufgeht, lauschen die Besucher des Sonnenaufgangskonzerts den Kirchenglocken. Foto: Louisa Kurtz

Johannes Müßigmann, organisatorischer Kopf des Projekts, zeigt sich im Gespräch ebenfalls dankbar für die Übernahme des Dirigentenstabs durch Penalver wegen einer Erkrankung Wegenasts. Er weist darauf hin, dass der Gesangverein derzeit auf der Suche nach einem Dirigenten ist, der die – eigentlich nur übergangsweise übernommene – Leitung von Markus Wegenast weiterführt. Und bei diesem Konzert zeigte der Männergesangverein „Eintracht“ einmal mehr, dass das Singen im Chor Spaß macht. Müßigmann hofft und hat den Eindruck, dass es den Besuchern gefallen hat und sie „rundum zufrieden sein können“ mit dem gelungenen Konzertmorgen.

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Nach einem Frühstück in der Gemeindehalle, das von vielen Gästen angenommen wurde, hatten der Männergesangverein und die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Hopfau-Dürrenmettstetten zu einem Gottesdienst am Turm eingeladen.

Der Posaunenchor trug zur musikalischen Gestaltung bei, ebenso der Männergesangverein und die „Alphornissen“ mit je zwei Liedvorträgen. Pfarrer Wolfgang Müller zeigte sich erfreut über diese besondere Gelegenheit. So bleibt zu hoffen, dass es nicht der letzte „Sonntagmorgen in den Bergen“ war, den der Schöpfer, so Martin Huß, die Menschen „an diesem einmaligen Ort erleben ließ.“