Musik in Altensteig: Tango als unkonventionelles Wunderwerk

Das jüngste Konzert aus der Reihe Jazz im Bürgerhaus hatte es dem Altensteiger Publikum mächtig angetan.
Einen besonderen Abend voller Musik, Lebensfreude und menschlicher Wärme boten die Sängerin Paula Barembuem und das Bakanic’s Trio Infernal mit Christian Bakanic (Akkordeon), Christian Wendt (Kontrabass) und Jörg Haberl (Schlagzeug, Begleitgesang) dem Altensteiger Publikum bei Jazz im Bürgerhaus. Von Anfang an verzauberten sie die Zuhörer mit ihrer Kunst, die den traditionellen Tango Argentino in mehrere faszinierende wie unkonventionelle Wunderwerke zu verwandeln vermochte.