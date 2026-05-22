Musik gegen Spritpreisfrust: Super, Diesel, Disco - in Albstadt wird der Preisschock weggetanzt

Musik statt Frust: Eine Tankstelle in Albstadt lädt zum Tanzen zwischen den Zapfsäulen ein – und sorgt damit bei vielen Kunden für bessere Laune trotz hoher Spritpreise.
An einer Tankstelle in Albstadt-Ebingen kann man seinen Frust über die hohen Spritpreise mit Musikhören, Tanzen und Häppchen vertreiben. Betreiber Stefan Blaier hat seine Tanke in einen kleinen Club verwandelt – und "Sound Tanken" getauft. Mehrmals am Tag und einmal im Monat wird richtig aufgedreht - los geht es um 7.00 Uhr und bis längstens 22.00 Uhr. Serviert werden auch Getränke. "Alkoholfrei natürlich. Das wäre ja noch schöner", sagt Blaier.