Musik aus Kandern: Musikverein zeigt eine große Show

„Let The Good Times Roll“ – oder besser „Lasst uns Feiern“ ist das Motto des diesjährigen Jahreskonzerts des Musikvereins Wollbach. Alle vier Konzertabende sind ausverkauft.
Dass es sich dieses Mal um ein ganz besonderes Konzert des ohnehin auf hohem Niveau agierenden Musikvereins Wollbach handelt, zeigte sich bereits beim Entree zur Kandertalhalle. Dieses war in ein „Walk of Fame“ a la Hollywood samt rotem Teppich verwandelt worden. Die Sterne des Wollbacher „Walk of Fame“ bezeichneten die musikalischen Register wie Schlagwerk, Horn oder Flöten. Mancher der Besucher wagte sich daher auch nicht, den roten Teppich zu betreten.