Museen laden ein: Museumsnacht Basel steht in den Startlöchern

Seit 25 Jahren steht die Basler Museumsnacht für ein buntes und turbulentes Kulturerlebnis. Im Jubiläumsjahr spielen Sicherheitsaspekte eine besondere Rolle.
Was 2001 als Experiment und in Anlehnung an die Berliner „Lange Nacht der Museen“ begann, hat sich längst zu einem Original mit ganz eigenem Profil gemausert. Die Basler Museumsnacht kann mit einer herausragenden Dichte an hochkarätigen Veranstaltungsorten aufwarten und zusätzlich noch jede Menge Entdeckungen und Nischen auch für ein breites Publikum anbieten.