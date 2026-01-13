Mundartwettbewerb wird eingestellt: „Lahrer Murre“ verabschiedet sich mit Wehmut

Zum letzten Mal wurden Sieger des Lahrer Mundartwettbewerbs gekürt, der nun eingestellt wird.
Wehmut auf der einen Seite, Ernüchterung auf der anderen: Die Vergabe der „Lahrer Murre“ für das Jahr 2025 war am Montagabend gekennzeichnet von dem bereits im Oktober 2024 angekündigten Aus für den einzigen Mundartpreis in Baden. Der 2013 von Tom Jacobs und dem Lahr-Verlag mit Unterstützung der Stadt und der Muettersproch-Gsellschaft erstmals ausgelobte Wettbewerb hat es am Ende nicht vermocht, die alemannische Mundart als Literaturform nachhaltig zu fördern.