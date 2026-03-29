Mundart steht im Fokus: Wie Mundart Geschichten und Menschen verbindet

Bei der „Internationalen Schopfheimer Mund-Art Literatur-Werkstatt“ treffen sich Literaten zu einem intensiven Austausch.
Aber auch gemeinsame Lesungen stehen auf dem Programm. An diesem Wochenende fanden diese in Weil am Rhein, Schopfheim und Basel statt. Und so hatte sich am Samstagabend eine interessierte Gemeinschaft in der Kirche St. Agathe versammelt, um den Mundart-Texten zu lauschen und sich auf neue Sprachwelten einzulassen. Wie immer mit dabei waren der Initiator Markus Manfred Jung sowie Volker Habermaier als Moderator. Sie hatten eine äußerst spannende Dialekt-Mischung angekündigt und damit nicht zu viel versprochen.