Mundart in Zell: „Zell het netti Lüt“

Die Schüler der Gerhard-Jung-Schule in Zell im Wiesental haben sich mit ihrem Namenspatron beschäftigt. Fünf Sprachexperten führten sie in die alemannische Sprache ein.
Katrin Ruesch, Heidi Zöllner, Sandhya Hasswani, Uli Fuehre und Markus Manfred Jung haben am Dienstag den Kindern der Gerhard Jung-Schule in Zell Alemannisch gelehrt. Einmal im Jahr feiert die Schule den Gerhard Jung-Tag mit Gästen, die alemannisch sprechen. In diesem Jahr wäre Gerhard Jung 100 Jahre alt geworden. Jung hat zahlreiche Gedichte in Hochalemannisch verfasst, außerdem zahlreiche Hör- und Mundartspiele.