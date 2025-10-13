Die Stadt Zell hat die Gewinner des Gerhard Jung-Wettbewerbs ausgezeichnet. Mit Simon Schelb ist auch ein Liedermacher dabei.
Der Gerhard-Jung-Wettbewerb dient der Förderung der alemannischen Mundart und findet alle drei Jahre statt. Jung ist einer von sechs Ehrenbürgern der Stadt und hat als Mundartdichter viele Bücher veröffentlicht. Zum Wettbewerb eingeladen sind Nachwuchsliteraten bis 36 Jahre. Einige Prämierte bekommen ein Preisgeld, das von der Stadt, der Muettersproch-Gsellschaft und der Sparkasse Wiesental gestiftet wird.