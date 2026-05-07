Mundart in Schopfheim: Drei Länder, ein gemeinsamer Dialekt

Fünf alemannische Dialektautoren aus dem Elsass, der Schweiz und Baden musizieren, singen und lesen beim „Alemannischen Abend“ im S-Forum der Sparkasse Wiesental in Schopfheim.

Ein Alemannischer Abend findet am Donnerstag, 21. Mai, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im S-Forum der Sparkasse Wiesental, Adolf-Müller-Straße1, in Schopfheim statt. Es musizieren, singen und lesen fünf alemannische Dialektautoren aus dem Elsass, der Schweiz und Baden. Mitwirkende sind Carola Horstmann, Markus Manfred Jung, der Elsässer Edgar Zeidler sowie das Schweizer Duo Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer.

Durch das Programm führt Volker Habermaier. Der Oberstudiendirektor und Schulleiter des Georg-Büchner-Gymnasiums in Rheinfelden ist Präsident des „Hebelbund Lörrach“ und seit mehr als zwanzig Jahren Moderator der Literatur-Werkstatt und diverser Mund-Art Veranstaltungen. Zwölf Jahre lang war er Mitglied der Hebelpreis-Jury. 2022 erhielt er die „Heimat-Medaille Baden-Württemberg“. Er lebt in Schopfheim-Kürnberg.

Markus Manfred Jung, geboren 1954 in Zell im Wiesental , studierte Germanistik, Skandinavistik, Philosophie und Sport in Freiburg und Oslo. Er war 33 Jahre lang Lehrer am Theodor-Heuss-Gymnasium in Schopfheim und begründete mit Thomas Burth 1989 die „Internationale Schopfheimer Mund-Art Literatur-Werkstatt“. Für sein literarisches Schaffen wurde Jung vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Lyrikpreis von Meran und dem Gerlinger Lyrikpreis sowie mit Hebel-Dank und Hebel-Plakette.

Carola Horstmann geboren drei Jahre nach Kriegsende und aufgewachsen in Zell im Wiesental. Sie galt als ausgewiesenes Muschter, der Pfarrer verstieg sich sogar zu der Behauptung, sie sei das frechste Mädchen von ganz Zell. Dass hinter dem draufgängerischen Wesen auch eine ordentliche Portion Angst steckte, verstand sie selbst erst später. Reste davon finden sich in ihrem Gedicht „Angscht“, das auf dem Dreyland-Dichterweg in Basel zu finden ist. Es waren die literarischen Wettbewerbe in alemannischer Sprache, die sie beflügelten und rasch von Erfolg gekrönt waren. Seither sind sechs Bücher erschienen, darunter drei deutsch-alemannische Kinderbücher, von der Autorin illustriert, zuletzt „D Moolermuus – Die Maus des Malers“.

Das Duo „WunderKram MundartLieder“, im Aargauer Schwyzzerdütsch, innig, frech und temperamentvoll. Lieder aus dem Leben, die angenehm und unangenehm berühren. Heiße Luft, kleine Revolutionen und unendliche Liebe. Lauter feinster WunderKram. Das Duo mit Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer stammt aus Laufenburg in der Schweiz,

Sonja Wunderlin, 1983, ist Naturärztin mit eigener Praxis und Musikerin. Ausgesprochen vielseitig tritt sie hervor mit Gesang und mit Spiel auf Dudelsack, Chalumeau, Ocarina, Historischen Knochen- und Hornflöten, Saxophon, Schalmei, Gitarre und Akkordeon.

Gabriel Kramer, 1976, ist nach einer Ausbildung zum Maschinenzeichner und nach Studien an der Schule für Gestaltung in Basel Musiker geworden. Seit mehr als 30 Jahren ist er mit verschiedensten Formationen auf der Bühne präsent, mit bisher weit über 2500 Auftritten. Er begleitet seinen Gesang gerne mit der Gitarre sowie allen erdenklichen Saiten-Zupf-Instrumenten.

Edgar Zeidler 1953 in Colmar im Elsass geboren, ist einer der wichtigsten dreisprachigen Dichter im Elsass. Er unterrichtete Deutsch am Gymnasium in Altkirch und Elsässerdeutsch an der Universität Mulhouse. Seit 2003 befasst er sich intensiv mit der Mundartproblematik im Elsass. Unter Mitwirkung des von ihm 2007 gegründeten Vereins AGATE (Académie pour une Graphie Alsacienne Transfrontalière) wurden sieben zweisprachige Dichterwege im Elsass gestaltet. Auch an der Konzeption des Dreyland-Dichterwegs am Rheinufer von Basel, Huningue und Weil am Rhein war er maßgeblich beteiligt. Er wurde unter anderem mit der Hebel-Plakette in Hausen ausgezeichnet.

Der Eintritt ist frei. Eine verbindliche Anmeldung ist bis Mittwoch, 13. Mai, bei Isabell Kipf von der Sparkasse Wiesental unter Tel. 07622/69 62 25 oder per E-Mail an isabell.kipf@spk-w.de erforderlich.