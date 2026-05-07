Mundart in Schopfheim: Drei Länder, ein gemeinsamer Dialekt

Fünf alemannische Dialektautoren aus dem Elsass, der Schweiz und Baden musizieren, singen und lesen beim „Alemannischen Abend“ im S-Forum der Sparkasse Wiesental in Schopfheim.
Ein Alemannischer Abend findet am Donnerstag, 21. Mai, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im S-Forum der Sparkasse Wiesental, Adolf-Müller-Straße1, in Schopfheim statt. Es musizieren, singen und lesen fünf alemannische Dialektautoren aus dem Elsass, der Schweiz und Baden. Mitwirkende sind Carola Horstmann, Markus Manfred Jung, der Elsässer Edgar Zeidler sowie das Schweizer Duo Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer.