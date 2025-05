„Müssen Chaos verhindern“: Martin Herrenknecht schlägt Bahn-Alarm

1 Bus statt Bahn ab 2035? Der Rheintalbahn-Ausbau bereitet nicht nur den politisch Verantwortlichen in der Region Bauchschmerzen. Jetzt erhebt ein einflussreicher Unternehmer seine Stimme. Foto: von Ditfurth

Der geplante Rheintalbahn-Ausbau sorgt bei Martin Herrenknecht für heftiges Kopfschütteln. Im Fokus der Kritik: Aufwand und Folgen der Maßnahmen an der Bestandsstrecke. Der Schwanauer Unternehmer hat eine „viel günstigere und effizientere Lösung“.









„Als ich die Pläne zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich an einen schlechten Scherz. Ich weiß nicht, wer sich so etwas ausdenkt.“ Martin Herrenknecht findet im Gespräch mit der LZ gewohnt deutliche Worte. Seine aktuellen Sorgen gelten dem Ausbau der Rheintalbahn. Die Gefahr sei groß, so der 82-Jährige, dass aus dem Jahrhundertprojekt ein Rohrkrepierer wird.