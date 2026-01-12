Münzen in Freudenstadt: Heimat- und Museumsverein prägt auch nach der Gartenschau weiter

Auch künftig soll es Erinnerungsmedaillen in der alten Feilenhauerei im Christophstal geben. Wer beim neuen Konzept mitreden will, ist willkommen.
Die alte Feilenhauerei Bührle in Christophstal hat Zukunft. Sie wird im künftigen „Erlebnisraum Tal X“ nicht nur als Ausstellungswerkstatt und Handwerkermuseum öffentlich zugänglich sein, sondern dort werden auch wieder – sozusagen auf historischem Boden – Erinnerungsmünzen geprägt. „Wir machen weiter“ lautete der einstimmige Beschluss im Vorstand des Heimat- und Museumsvereins (HMV) für Stadt und Kreis Freudenstadt.