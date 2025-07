Albstadt oder Rosenfeld, Hechingen oder Grosselfingen: Noch immer mieft’s am Straßenrand. Die Müllabfuhr verzögert sich. Nun sind einige Abholtermine bekannt.

Das Müllchaos hält in einigen Teilen des Zollernalbkreises an.

Laut Landratsamt kommt es weiter zu Verzögerungen bei der Abfuhr in Balingen. Betroffen sind demnach die Bezirke Balingen und Heselwangen. Dort wird der Müll am Mittwoch, 2. Juli, abgeholt.

In anderen Gebieten verschiebt sich die Müllabfuhr. Statt am Mittwoch, 2. Juli, werden die Rest- und Biomülltonnen in den folgenden Bezirken ab Freitag, 4. Juli, nachgeholt: Albstadt-Margrethausen; Rosenfeld-Bickelsberg, -Brittheim, -Isingen, -Leidringen, Täbingen; Meßstetten-Hossingen, -Tieringen; Winterlingen und Straßberg.

Müllabfuhr kommt Tage später

Die Leerung der Rest- und Biomülltonnen in Haigerloch, Geislingen und Rosenfeld-Heiligenzimmern erfolgte nicht am Dienstag, 1. Juli, sondern soll am Donnerstag, 3. Juli, nachgeholt werden.

In Hechingen und Grosselfingen steht der Müll teils seit Samstag, 28. Juni. Er wird am Mittwoch, 2. Juli, abgeholt, so das Landratsamt.