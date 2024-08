1 Die Rennkart-Gruppe des MRSV Waldachtal war beim RMSV Urloffen zu Gast. Foto: MRSV

Zum Motor - und Radsportverein Waldachtal im ADAC gehört auch die sportlich erfolgreiche Rennkart-Gruppe.









Am vergangenen Mittwoch fand wieder ein Trainingstag der Rennkart Gruppe aus Waldachtal in Urloffen statt. Aufgrund der Schulferien in Baden-Württemberg haben sich die Fahrer entschieden, unter der Woche zu gehen, was sich als gute Entscheidung herausgestellt hat.