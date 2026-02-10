„Mozart + Britten“ in Freudenstadt: Starker Auftakt zum Schwarzwaldmusikfestival

Das Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie und Klarinettist Szymon Emil Parulski sorgten unter der Leitung von Mark Mast für einen starken Auftakt zum Schwarzwald Musikfestival.
Mit dem Konzert „Mozart + Britten“ im Kurtheater eröffnete der künstlerische Leiter und Dirigent Mark Mast mit dem Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie den Auftakt und setzte auch gleich erste Maßstäbe für das am 8. Mai startende Schwarzwald Musikfestival (SMF). Für Begeisterung sorgte der Klarinettist Szymon Emil Parulski mit seinem Klarinettenkonzert.