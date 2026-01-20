Möbelbranche unter Druck: Aus für Roller in Villingen – Filiale schließt nach fast 20 Jahren

Der Möbel-Discounter Roller wird seinen Standort in Villingen aufgeben. Wie lange das Unternehmen noch in der Doppelstadt bleibt und was aus dem Gebäude wird – wir haben nachgefragt.
„Räumungsverkauf wegen Schließung“ – so kündigen gelbe Plakate vor dem Möbel-Discounter Roller in der Sebastian-Kneipp-Straße in Villingen das Ende des Standorts an. Und das hat sich offenbar bereits herumgesprochen: Am Dienstagnachmittag bilden sich lange Schlangen an der Kasse. Die Kunden nutzen die Gelegenheit, noch das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern, bevor das Möbelhaus aus der Doppelstadt verschwindet.