Mobilität im Fokus: So entstehen weitere Carsharing-Standorte im Kreis Lörrach

Der Ausbau von nachhaltigen Mobilitätsangeboten im Landkreis Lörrach geht voran: Gemeinsam mit den beteiligten Kommunen und dem Landratsamt Lörrach realisiert Naturenergie-Sharing bis Ende Juli insgesamt acht neue Carsharing-Standorte. Ein Großteil der neuen Standorte wird mit klimafreundlichen Elektrofahrzeugen ausgestattet, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heißt. Durch eine Förderung für die Anschaffung von neuen elektrischen Carsharing-Fahrzeugen unterstützt das Landesverkehrsministerium das Projekt.

Mit Maulburg startet nun der erste von insgesamt acht neuen Carsharing-Standorten im Landkreis. Das E-Fahrzeug mit dem Namen „Mauli“ steht ab sofort am Bahnhof Maulburg zur Verfügung. Der Name wurde im Vorfeld im Rahmen einer öffentlichen Abstimmung durch die Bürger ausgewählt. Ein zweites E-Fahrzeug soll den Standort ab Juli ergänzen.

Weitere Standorte entstehen unter anderem in Schopfheim-Langenau, Ortsverwaltung (ein Verbrenner), Schönau, Rathaus (ein Elektrofahrzeug, in Kooperation mit der EWS), Weil am Rhein-Otterbach, Holzmattenweg 4 (Elektrofahrzeug), Weil am Rhein-Ötlingen, Festhalle (Elektrofahrzeug), Weil am Rhein - Haltingen, Bahnhof (Elektrofahrzeug), Steinen, Bahnhof (zwei Elektrofahrzeuge), Schopfheim-Wiechs, Ortsverwaltung (Elektrofahrzeug)

Neue Standorte

Thomas Lamarque, Regionalmanager bei Naturenergie-Sharing, betont: „Mit den neuen Standorten erweitern wir das Carsharing-Angebot im Landkreis gezielt und schaffen zusätzliche Möglichkeiten für nachhaltige Mobilität im Alltag. Besonders im ländlichen Raum kann Carsharing einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende leisten.“

Ein wichtiger Erfolgsfaktor beim Ausbau der Carsharing-Standorte ist die enge Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern. Im Rahmen des Netzwerks KOMO – Kompetenznetzwerk Mobilstationen – arbeitet der Landkreis gemeinsam mit den Städten und Gemeinden daran, nachhaltige und moderne Mobilitätsangebote weiter auszubauen und besser miteinander zu verknüpfen.

Flexibel und klimafreundlich

Dazu gehört unter anderem die Entwicklung neuer Carsharing-Standorte, um die Mobilität im Alltag flexibler und klimafreundlicher zu gestalten.

„Der Ausbau des Carsharing-Angebots an acht neuen Standorten im Landkreis ist das Ergebnis gelungener interkommunaler Zusammenarbeit. Dazu beigetragen haben das Engagement der beteiligten Städte und Gemeinden und die professionelle Begleitung durch unser Team Nachhaltige Mobilität. So leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zu einer klimafreundlichen Mobilität in unserer Region“, lässt sich Erster Landesbeamter Ulrich Hoehler in der Mitteilung zitieren.