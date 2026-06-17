Mobilität im Fokus: So entstehen weitere Carsharing-Standorte im Kreis Lörrach

Naturenergie-Sharing baut gemeinsam mit dem Landratsamt Lörrach neue Carsharing-Angebote aus.
Der Ausbau von nachhaltigen Mobilitätsangeboten im Landkreis Lörrach geht voran: Gemeinsam mit den beteiligten Kommunen und dem Landratsamt Lörrach realisiert Naturenergie-Sharing bis Ende Juli insgesamt acht neue Carsharing-Standorte. Ein Großteil der neuen Standorte wird mit klimafreundlichen Elektrofahrzeugen ausgestattet, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heißt. Durch eine Förderung für die Anschaffung von neuen elektrischen Carsharing-Fahrzeugen unterstützt das Landesverkehrsministerium das Projekt.