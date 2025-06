Mittsommer in Nagold: Eine Nacht, die sich wie Urlaub anfühlt

Wenn der Sommer seinen Höhepunkt erreicht und die Tage kaum enden wollen, dann liegt in Nagold ein Hauch Magie in der Luft. Am Freitag verwandelte sich die Innenstadt in ein leuchtendes Fest der Sinne – mit funkelnden Lichtern, tanzenden Seifenblasen, klangvoller Musik und hunderten Gästen in sommerlichem Weiß. Die Mittsommernacht war mehr als eine Veranstaltung: Sie war ein Versprechen an Leichtigkeit, Lebensfreude und das Miteinander.