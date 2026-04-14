Mittelstand in Schramberg: Wer übernimmt die Betriebe von morgen?

Was passiert mit dem eigenen Betrieb? In Schramberg erhalten Unternehmer Tipps zur Nachfolge – von der Familie bis zu externen Lösungen.
Wie wichtig das Thema Unternehmensnachfolge ist, verdeutlichen Zahlen der Wirtschaftsförderung Schramberg: Im Handwerk in Baden-Württemberg ist jeder zweite Betriebsinhaber älter als 50 Jahre, und deutschlandweit ist ein mittelständischer Unternehmer im Durchschnitt 53 Jahre alt. Höchste Zeit also für Inhaber in diesem Alter, das Thema Nachfolge in Angriff zu nehmen, um den Weiterbestand ihres Unternehmens zu sichern. Ralf Heinzelmann und Felix Greiner von der Wirtschaftsförderung Schramberg hatten deshalb im Rahmen von „Make-it-in-Schramberg“ zu der Veranstaltung „Zukunft sichern statt Notlösung! Betriebsnachfolge im Unternehmen“ in den kleinen Sitzungssaal im Rathaus eingeladen. Rund 20 Interessierte, die meisten von ihnen Unternehmer oder Handwerker, waren der Einladung gefolgt.