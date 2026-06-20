Mitreißendes Kirchenkonzert: Gospel-Chor bringt in Grafenhausen die Besucher zum Tanzen

Rund 150 Gäste füllten die Grafenhausener St.Jakobus-Kirche. Der Anlass: Der Projektchor stellte seine Ergebnisse des diesjährigen Gospel- Workshops vor.
Der gesangliche Arbeitskurs hatte unmittelbar vor dem Wochenende des Auftritts nun bereits zum dritten Mal mit dem bundesweit bekannten Bad Kreuznacher Pop/Gospelpianisten und Chorleiter Hans-Jörg Fiehl seinen Abschluss gefunden und präsentierte nun seine Werke. Zum Programmeinstieg hatte sich der Grafenhausener Kirchenchor St. Jakobus mit gleich 26 schwarz gekleideten und regenbogen-buntbeschalten Sängern als Vor-Gruppe unter Leitung von Ursula Wieber prächtig präsentiert.