Mitreißendes Kirchenkonzert: Gospel-Chor bringt in Grafenhausen die Besucher zum Tanzen

Rund 150 Gäste füllten die Grafenhausener St.Jakobus-Kirche. Der Anlass: Der Projektchor stellte seine Ergebnisse des diesjährigen Gospel- Workshops vor.

Der gesangliche Arbeitskurs hatte unmittelbar vor dem Wochenende des Auftritts nun bereits zum dritten Mal mit dem bundesweit bekannten Bad Kreuznacher Pop/Gospelpianisten und Chorleiter Hans-Jörg Fiehl seinen Abschluss gefunden und präsentierte nun seine Werke. Zum Programmeinstieg hatte sich der Grafenhausener Kirchenchor St. Jakobus mit gleich 26 schwarz gekleideten und regenbogen-buntbeschalten Sängern als Vor-Gruppe unter Leitung von Ursula Wieber prächtig präsentiert.

Nach einem sehr munteren „Kyrie“ von Traugott Fünfgeld erklang ein fröhliches „Halle, halle, halle“ (nämlich -luja) von Stephan Zebe, gefolgt von einem vergleichsweise etwas getragenerem auch den Konzerttitel hergebendem „Du bist mir alles Herr“ von Benjamin Harlan.

Sodann begeisterten neun „kleine Kirchenmäuse“ als jüngster Nachwuchs des Kirchenchores gestenreich im Rapstil mit „Ein tolles Instrument“ (nämlich die Bauch-trommel von Richard Fitz), zauberhaftem „Sing-sa-la-sing“ von Lorenz Maierhofer mit kleinen Solo-Einlagen und „Das ist Swing“ von Stefan Bauer gleichermaßen mit stimmlichem und körperlichem Einsatz wie abschließend ebenso beim „Es ist in unserer Familie“ mit gestisch dargestellten Flöten, Geigen und Klarinetten. Tosender Schlussapplaus begleitete die „Kirchenmäuse“ bei ihrem musikalischem Abgang.

Nachwuchs singt Klassiker

Nicht minder begeistert beklatscht wurden die folgenden sieben schon „Großen Kirchenmäuse“ mit ihrem christlich geprägtem Musikprogramm, den bekannten Traditionals „Rock my Soul“ und „Kumbaya my Lord“ zwischen Dynamik und Harmonie. Mit viel Swing ging es in Matthias Stubenvolls Spiritual „Heaven is a wonderful Place“ zu, um mit legendärem Gospel „O when the Saints go marchin in “ noch eins drauf zu setzen und sich schließlich mit einem schwungvoll tänzerisch-rhythmischem „Intrada a Capella “ von Henry O. Millsby zu verabschieden.

Doch die Kinder blieben gleich vor dem Altarraum stehen, denn gemeinsam mit ihnen und den kleinen Kirchenmäusen präsentierte sich der Kirchenchor nochmals mit „Alle Menschen dieser Welt“ von Lorenz Maierhofer als innige geistliche Popballade über ein friedliches und humanes Miteinander der Menschen und Völker.

Matthias Burg und Hans Jörg Fiehl begleiteten mit dem Keyboard

Nach dem legendär gefühlvollem irischem Popsong „Raise me up“ drückte der kleine, schlichte Song „Frieden sei mit Dir“ von Lorenz Maierhofer die innige Bitte um Frieden aus – sehr aktuell angesichts der gerade laufenden mörderischen Kriege.

Bis dahin hatte Matthias Burg per Keyboard für durchgehend perfekte musikalische Begleitung der drei Chöre unter Leitung von Ursula Wieber gesorgt. Für die nächste dreiviertel Stunde übernahm der fernseh- und radiobekannte Gospel-Spezialist Hans Jörg Fiehl die musikalische Regie samt eigenem Keyboard. Der diesjährige 30-köpfige Projektchor mit ausnehmend temperamentvoll singenden Teilnehmern auch über Grafenhausen hinaus begann mit einem preisenden und dynamischem „Blessed be the Name of the Lord“ von Clarence Eggleton, gefolgt von lebensfreudigem „Open the eyes of my heart, Lord“ von Michael W. Smith im afroamerikanischem Soul-Stil.

Der Kinderchor „Kirchenmäuse“ Foto: Decoux

Ebenso anbetend und in typischer Gospelmanier lobpreisend kam das bekannte „Majesty Hallelujah“ des Norwegers Tore W. As herüber, nicht minder beeindruckend das traditionelle inbrünstige „Bless the Lord, my soul“. Schließlich glänzte der Chor weiter mit einem vor 20 Jahren von Fiehl selbst geschriebenem besinnlich und dennoch kraftvollem „Kyrie Eleison“ (Herr, erbarme dich). Nicht minder ansteckend wirkte auch ein Gospel-Medley etwa mit „This little light of mine“ oder „Can’t nobody do me like Jesus“. Da klatschten viele der Kirchenkonzert-Gäste nicht mehr nur mit, sondern tanzten sogar nach explizierter Aufforderung von Fiehl auch noch in den engen Kirchenbankreihen rhythmisch dazu. So entwickelte sich das Konzert spontan auch zum kleinen musikalischen Gottesdienst bis hin zum final soulig samt den „Kirchenmäusen“ und Gästen gemeinsam mitgesungenem texteinfachem „Amen“.

Workshop-Leiter

Der 1974 geborene Musikpädagoge und Realschullehrer Hans-Jörg Fiehl war bereits mehrfach für einen Gospel-Workshop in Kappel-Grafenhausen. Seit seinem 14. Lebensjahr ist Fiehl als Pop- und Gospelpianist und Chorleiter in der Nahe- und Rhein-Main-Region tätig.