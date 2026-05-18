Mit Straßenlaterne kollidiert: Unfall unter Alkoholeinfluss bei Schönau

1 Die Polizei wurde i zu einem nächtlichen Unfall bei Schönau gerufen. (Symbolbild) Foto: Jaromir Chalabala/ Shutterstock Ein Autofahrer ist am Sonntag auf der B 317 bei Schönau von der Straße abgekommen.







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Ein Autofahrer hat bei Schönau unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht, heißt es in einer Polizeimeldung. Mit seinem Toyota befuhr am Sonntag gegen 4.30 Uhr ein 38 Jahre alter Mann die B 317. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er in einer Rechtskurve, in Höhe der gegenüberliegenden Bushaltestelle „Brand“, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf einem angrenzenden Geh- und Radweg mit einer Straßenlaterne. Diese wurde hierdurch komplett abgeknickt.