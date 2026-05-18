Mit Straßenlaterne kollidiert: Unfall unter Alkoholeinfluss bei Schönau
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Die Polizei wurde i zu einem nächtlichen Unfall bei Schönau gerufen. (Symbolbild) Foto: Jaromir Chalabala/ Shutterstock

Ein Autofahrer ist am Sonntag auf der B  317 bei Schönau von der Straße abgekommen.

Ein Autofahrer hat bei Schönau unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht, heißt es in einer Polizeimeldung. Mit seinem Toyota befuhr am Sonntag gegen 4.30 Uhr ein 38 Jahre alter Mann die B 317. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er in einer Rechtskurve, in Höhe der gegenüberliegenden Bushaltestelle „Brand“, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf einem angrenzenden Geh- und Radweg mit einer Straßenlaterne. Diese wurde hierdurch komplett abgeknickt.

 

Anschließend setzte der 38-Jährige seine Fahrt zuerst über das unbefestigte Bankett fort, bevor er zurück auf die Fahrbahn fuhr und sich von der Unfallstelle entfernte. Ein Zeuge meldete den Unfall. Im Rahmen der Fahndung konnte der 38-Jährige schlafend in seinem massiv beschädigten Fahrzeug festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst. Der Gesamtsachschaden beläuft sich zwischen 15.000 und 17.000 Euro.

 