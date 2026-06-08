Mit Kritik an Stadt: 1. FC Pforzheim meldet sich komplett ab

Schon in dieser Saison hatte es beim neuen 1. FC Pforzheim kein Herren-Team mehr gegeben, nun meldet der Verein auch alle Jugendmannschaften ab.
2018 herrschte noch große Euphorie. Der 1. FC Pforzheim, der 2010 nach einer Fusion mit dem VfR Pforzheim im 1. CfR Pforzheim aufgegangen war, wurde von einer Handvoll Enthusiasten neu gegründet, um den Namen des deutschen Vizemeisters von 1906 zu erhalten. In einem Bürokomplex – nur ein paar Schritte entfernt vom FCP-Stadion im Brötzinger Tal – präsentierten die Gründer ihre Visionen. Acht Jahre später ist Feierabend. „Der Vorstand des 1. FC Pforzheim 2018 hat beschlossen, den Spielbetrieb zur kommenden Saison vollständig einzustellen“, schreibt der Verein nun in einer Pressemitteilung.