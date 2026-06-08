Mit Kritik an Stadt: 1. FC Pforzheim meldet sich komplett ab

Schon in dieser Saison hatte es beim neuen 1. FC Pforzheim kein Herren-Team mehr gegeben, nun meldet der Verein auch alle Jugendmannschaften ab.

2018 herrschte noch große Euphorie. Der 1. FC Pforzheim, der 2010 nach einer Fusion mit dem VfR Pforzheim im 1. CfR Pforzheim aufgegangen war, wurde von einer Handvoll Enthusiasten neu gegründet, um den Namen des deutschen Vizemeisters von 1906 zu erhalten. In einem Bürokomplex – nur ein paar Schritte entfernt vom FCP-Stadion im Brötzinger Tal – präsentierten die Gründer ihre Visionen. Acht Jahre später ist Feierabend. „Der Vorstand des 1. FC Pforzheim 2018 hat beschlossen, den Spielbetrieb zur kommenden Saison vollständig einzustellen“, schreibt der Verein nun in einer Pressemitteilung.

Thema ist nicht neu Verantwortlich dafür ist maßgeblich die Pforzheimer Sportplatz-Krise. Bereits vor einem Jahr ging der FCP-Vorsitzende Sascha Senst mit dem Thema an die Öffentlichkeit und rechnete vor: In keiner anderen deutschen Großstadt stehen pro Einwohner so wenige Quadratmeter Sportplatz zur Verfügung wie in Pforzheim. Der 1. CfR pflichtete Senst in einem offenen Brief an das Rathaus bei. In der Winterpause meldete zudem Germania Union/Türkischer SV Pforzheim alle Jugendmannschaften ab, weil aus dem gleichen Grund kein vernünftiger Trainingsbetrieb mehr möglich sei.

Den neuen FCP traf die Krise aber besonders hart. Bislang war er auf dem Bohrain-Sportplatz des TV Pforzheim ansässig, der selbst keine Fußball-Abteilung hat. Der TVP verlängerte jedoch vergangenes Jahr den Pachtvertrag mit dem FCP nicht, da es zu zu vielen Zwischenfällen gekommen sei. Lediglich die Jugendmannschaften des FCP akzeptierte der TVP noch auf dem Bohrain. Notgedrungen musste der FCP daher seine Herrenmannschaften vom Spielbetrieb abmelden. Nun folgen auch die Jugendmannschaften.

Keine Perspektive geboten

„Nach intensiver Prüfung und zahlreichen, jahrelangen Gesprächen sieht sich der Verein unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht mehr in der Lage, den Trainings- und Spielbetrieb verantwortungsvoll fortzuführen“, sagt Senst und kritisiert: „Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist insbesondere die seit Jahren unzureichende Unterstützung durch die Stadt Pforzheim. Trotz wiederholter Bemühungen ist es dem Verein nicht gelungen, eine verlässliche und nachhaltige Perspektive im Hinblick auf Trainings- und Spielstätten zu erhalten. Wir wurden über Jahre hinweg mit dieser zentralen Herausforderung allein gelassen. Planungssicherheit war zu keinem Zeitpunkt gegeben – das ist für einen Verein unserer Größe auf Dauer nicht tragbar.“

Sponsoren abgesprungen

Da keine Herrenmannschaft des FCP mehr am Spielbetrieb teilnimmt, sei dem Verein eine wichtige Grundlage für seine sportliche Entwicklung entzogen worden. Sponsoren seien abgesprungen. „Besonders schwer wiegt aus Sicht des Vereins, dass damit auch ein wichtiger Beitrag zur gesellschaftlichen Integration verloren geht. Über viele Jahre hinweg hat der 1. FC Pforzheim 2018 mit einem extrem hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund – über 80 Prozent – aktive Integrationsarbeit geleistet und einen bedeutenden sozialen Beitrag in der Stadt erbracht“, verdeutlicht Senst.