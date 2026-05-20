Mit deutlicher Mehrheit: Seelbacher Gemeinderat lehnt weitere Windradgebiete ab

Das Gremium stimmte für den Vorschlag der Verwaltung, dass nicht noch weitere Vorranggebiete im Schuttertal ausgewiesen werden sollten.
Einig waren sich alle Seelbacher Räte, dass die Gemeinden im Schuttertal ihren Beitrag zur Windkraft bereits zur Genüge geleistet haben. Simon Grimm, Leiter des Bau- und Umweltamtes, präsentierte die Stellungnahme der Verwaltung (siehe Info). Auch der Gemeinderat Schuttertal hatte vergangene Woche über das Thema beraten und einen ähnlich lautenden Vorschlag des Schuttertäler Rathauses einstimmig angenommen (wir berichteten).