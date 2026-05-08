Keine Lust auf klassische Fantreffen. Lieber geht Bernd Stelter mit Gewinnern wandern. Vor dem Auftritt in Villingen erzählt er von FKK-Pannen und folgt seiner Navi-Dame querfeldein.
So ein „Meet and Greet“, wie es viele seiner Kollegen anbieten, „passt doch eigentlich für niemanden“. In der Veranstaltungspause mal eben mit dem Künstler auf Tuchfühlung gehen, während der in seiner Kabine sitzt und kurz verschnaufen will? Der fernsehbekannte Karnevalist, Komiker, Schauspieler und Schriftsteller Bernd Stelter schüttelt den Kopf. So stellt er sich den guten Kontakt zu seinen Fans wirklich nicht vor. Und die vermutlich auch nicht – „die müssen Pipi oder wollen was zu trinken holen“, selbst der Fotograf des Medienpartners habe dann doch wirklich Besseres vor.