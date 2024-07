Vor – nach unterschiedlichen Angaben – 1200 bis 1500 Fans machte die österreichische Band am Donnerstagabend den Auftakt der Open-Air-Konzerte auf dem Balinger Marktplatz.

Gesagt, getan: Wie versprochen waren neben „Wachgeküsst“ und „Wir sind verloren“ auch die bekannten Hits „Bologna“ und „Bussi Baby“ auf der Setlist der österreichischen Band Wanda. Nicht nur das, mit „Bologna“ stieg die Band direkt am Anfang des Konzerts ein und schaffte es so, das Publikum gleich zu Beginn mitzunehmen.

Cool, lässig, mit der Zigarette in einer Hand und ein paar Bierdosen in der anderen joggte Lead-Sänger Marco Wanda auf die Bühne. Die Zigarette behielt er für sich, die Bierdosen warf er ins dankbare Publikum. „Wohl bekomm’s“, kommentierte er. Mit viel Power und Energie startete er in das Konzert.

Lesen Sie auch

Eingefleischte Wanda-Fans pilgern von nah und fern nach Balingen

Das Publikum, welches zuvor bereits durch den Support-Act Sankt Kritzinger in Stimmung gebracht wurde, sang begeistert mit – wohl hatten einige eingefleischte Wanda-Fans den Weg nach Balingen gefunden.

Die kamen von nah und fern: aus Frommern, Geislingen, Nusplingen, Freudenstadt, Ulm und sogar Freiburg. Alle mit demselben Ziel: Spaß haben und die Musik genießen.

Das taten sie auch. Eineinhalb Stunden lang wurde auf dem Marktplatz eifrig geklatscht, getanzt und gesungen. Viel Animation durch Front-Sänger Marco Wanda war da nicht nötig.

Der sprang trotzdem voller Energie geladen über die Bühne. „So viel Amore“, rief er begeistert“, und warf zwischen den Songs immer wieder ein paar Bierdosen ins Publikum. Die Fans heizte das weiter an. „Das ist einfach super.“