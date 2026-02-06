Zu viele Ausflügler im Nordschwarzwald: Hornisgrinde-Wolf soll frühestens nächste Woche gejagt werden

Auch wenn ein Gericht die Abschusserlaubnis des Ministeriums bestätigt hat: Bis kommende Woche muss der Wolf auf der Hornisgrinde im Schwarzwald nicht um sein Leben fürchten.
– Der Wolf im Nordschwarzwald soll nach Angaben des Umweltministeriums frühestens nächste Woche gejagt werden. Zunächst wolle die Behörde abwarten, wie das Verwaltungsgericht Stuttgart seinen jüngsten Beschluss begründe, teilte ein Sprecher des Ministeriums mit. Erst dann werde entschieden, ob ein Team professioneller Jäger in der kommenden Woche losziehe.