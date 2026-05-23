Millionenprojekt Lauffenmühle: Wie Lörrach ein altes Industrieareal klimaneutral macht

Beim Lauffenmühle-Areal wird seit 2022 die Transformation zum ersten klimaneutralen Gewerbegebiet in Holzbauweise Deutschlands vorangetrieben. Wie sieht die momentane Situation aus?
Mit der Fortsetzung der Schadstoffsanierung und der Rückbauarbeiten bereitet die Stadt Lörrach die nächsten Schritte für die Entwicklung des Areals „Lauffenmühle – Next Innovation“ vor. Parallel dazu arbeitet die Verwaltung daran, den städtebaulichen Entwurf als Grundlage für den Bebauungsplan noch vor dem Sommer beschließen zu lassen.