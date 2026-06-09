Millionenprojekt in Neuer Mitte: Das ist der Stand beim Pflegeheim im Zentrum von Schömberg

In Schömbergs Neuer Mitte neben der Kindertagesstätte am Eulenbächle entsteht ein Pflegeheim. Es sind einige Erdhügel zu sehen. Wann beginnen die Bauarbeiten?
Wie ist der Stand beim Pflegeheim in Schömbergs Neuer Mitte? Im März teilte Peter Quaschner, Geschäftsführer des Evangelischen Diakonissenvereins Siloah mit Sitz in Pforzheim, mit, dass die ersten Erdarbeiten und der Aushub der Baugrube im Frühjahr 2026 geplant seien. Dann könne im Sommer der Rohbau starten. Er ging von einer Bauzeit von rund zwei Jahren aus. Siloah setzt das Projekt um.