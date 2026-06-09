Millionenprojekt in Neuer Mitte: Das ist der Stand beim Pflegeheim im Zentrum von Schömberg

In Schömbergs Neuer Mitte neben der Kindertagesstätte am Eulenbächle entsteht ein Pflegeheim. Es sind einige Erdhügel zu sehen. Wann beginnen die Bauarbeiten?

Wie ist der Stand beim Pflegeheim in Schömbergs Neuer Mitte? Im März teilte Peter Quaschner, Geschäftsführer des Evangelischen Diakonissenvereins Siloah mit Sitz in Pforzheim, mit, dass die ersten Erdarbeiten und der Aushub der Baugrube im Frühjahr 2026 geplant seien. Dann könne im Sommer der Rohbau starten. Er ging von einer Bauzeit von rund zwei Jahren aus. Siloah setzt das Projekt um.

Die Kosten bezifferte Ulrich Schulze im Januar 2024, seinerzeit Geschäftsführer des Diakonissenvereins, auf mehr als 20 Millionen Euro. Nach aktuellem Stand bleibe es bei den ursprünglich veranschlagten Gesamtkosten, teilte Schulzes Nachfolger Quaschner dann im März 2026 mit.

Änderung genehmigt

Das Landratsamt Calw erteilte eine Genehmigung für das Pflegeheim im Mai 2024, teilte Mara Müssle, Pressesprecherin des Landratsamtes Calw, im März 2026 mit. Für eine beantragte Änderung sei am 10. November 2025 eine Genehmigung erteilt worden, fügte sie seinerzeit hinzu.

Hier soll ein neues Pflegeheim entstehen. Die Planungen verzögern sich aber. Foto: Wolfgang Krokauer

Und wie ist momentan der Stand der Dinge? „Im Rahmen des Projekts sind ein paar formale Fragestellungen und Auflagen aufgekommen, die derzeit noch geprüft werden“, teilte Ljerka Pap, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Siloah, am Montag mit: „Die laufenden Klärungen führen aktuell zu einer zeitlichen Verzögerung.“

88 Pflegeplätze geplant

Im Herbst des vergangenen Jahres stellte der Diakonissenverein das Vorhaben dem Gemeinderat vor und reichte einen Bauantrag ein. Demnach plant Siloah ein vierstöckiges Gebäude mit 88 Pflegeplätzen in sechs Wohngruppen und acht Wohnungen für Betreutes Wohnen. Die Wohnungen sollen jeweils zwei Zimmer umfassen und zwischen 45 und 62 Quadratmeter Wohnfläche bieten. Zudem sind 24 Fahrrad- und 24 Fahrzeugstellplätze in einer Tiefgarage vorgesehen. Darüber hinaus sind auf dem Vorplatz drei Stellplätze und weitere Kurzzeitplätze geplant.

Begrüntes Flachdach

Das Flachdach soll begrünt werden. Außerdem werden dort Flächen für eine Photovoltaik-Anlage vorgehalten.

Die Wärmepumpen des Gebäudes samt Schallschutz-Einhausung sollen auf dem Dach ihren Platz finden. Der Schömberger Gemeinderat begrüßte das Vorhaben stets einmütig. Siloah ging auch immer auf die Wünsche des Gremiums ein und speckte das Projekt ab. So waren zunächst fünf statt vier Stockwerke geplant. Bei einer solchen Größe fürchtete der Gemeinderat jedoch eine Verschattung der benachbarten Kindertagesstätte.

Bei einem Pressetermin kurz vor Ostern 2023 mit dem damaligen Siloah-Geschäftsführer Ulrich Schulze sagte der seinerzeitige Schömberger Bürgermeister Matthias Leyn, dass das Pflegeheim das letzte Puzzlestück in der Neuen Mitte sei.