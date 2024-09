Merz b. Schwanen: Hollywood-Serie „The Bear“ setzt auf Tailfinger T-Shirt

8 Strickmeister Alexander Ruff und Produktionsmanager Michael Schleicher Foto: Inga-Lena Finkbeiner

Durch die Serie „The Bear“ ist ein T-Shirt der Marke „Merz b. Schwanen“, das in Tailfingen produziert wird, weltweit bekannt geworden. Wie ist es zu diesem einzigartigen Erfolg gekommen?









Link kopiert



Nicht selten inspirieren die Protagonisten von Filmen und Serien durch ihren Charakter – oder ihren Stil. In der beliebten Disney-Serie „The Bear“ trägt US-Schauspieler Jeremy Allen White ein schlichtes weißes Baumwoll-T-Shirt – und macht Furore damit. Das Shirt aus Berlin, das bei der Einkleidung 2022 dank perfekter Passform unter einem Dutzend Konkurrenten den Zuschlag erhielt, trägt den Markennamen „Merz b. Schwanen“ und wird an einer Produktionsstätte der Firma Gota Wäsche in Tailfingen hergestellt.