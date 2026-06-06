Menschen in Efringen-Kirchen: Kevin Brändlin aus Huttingen - ein Macher an vielen Fronten

Auf einen Kaffee...mit Kevin Brändlin. Der Inhaber eines Obsthofs in Huttingen hat sich 17 Jahre in der Kommunalpolitik engagiert – bis zu einem familiären Schicksalsschlag.
Eigentlich hat der Mann, der mit so viel Power und Unternehmungsgeist an vielen Fronten tätig ist, an diesem Nachmittag kaum Zeit für einen Kaffee – doch er nimmt sie sich. Kevin Brändlin, trotz starker Beanspruchung ein gut gelaunter und offener Gesprächspartner, betreibt den wohl größten Obsthof im Landkreis Lörrach, bewirtschaftet 80 Hektar, wobei auf 45 Hektar Obst und Spargel angebaut werden.