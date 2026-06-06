Menschen in Efringen-Kirchen: Kevin Brändlin aus Huttingen - ein Macher an vielen Fronten

Auf einen Kaffee...mit Kevin Brändlin. Der Inhaber eines Obsthofs in Huttingen hat sich 17 Jahre in der Kommunalpolitik engagiert – bis zu einem familiären Schicksalsschlag.

Eigentlich hat der Mann, der mit so viel Power und Unternehmungsgeist an vielen Fronten tätig ist, an diesem Nachmittag kaum Zeit für einen Kaffee – doch er nimmt sie sich. Kevin Brändlin, trotz starker Beanspruchung ein gut gelaunter und offener Gesprächspartner, betreibt den wohl größten Obsthof im Landkreis Lörrach, bewirtschaftet 80 Hektar, wobei auf 45 Hektar Obst und Spargel angebaut werden.

15 festangestellte Mitarbeiter sowie 15 Aushilfen sind auf dem Hof tätig. Hinzu kommen 40 Saisonarbeiter. Vor wenigen Wochen hat sich der 37-Jährige nun nach 17-jähriger Tätigkeit in Ortschaftsrat, Gemeinderat, Kreistag und Regionalverband aus der Kommunalpolitik zurückgezogen.

In fünfter Generation hat Kevin Brändlin als Obstbaumeister vor vier Jahren den traditionsreichen Hof, der im Jahr 1325 als „Bläsihof“ erstmals urkundlich erwähnt wurde, von seinen Eltern übernommen und ihn mit viel Tatkraft und Innovation weiter ausgebaut.

Seine jüngsten Projekte: Vor Kurzem hat er einen modern ausgestatteten und rund um die Uhr geöffneten Selbstbedienungshofladen eröffnet. Dabei kooperiert er auch mit regionalen Betrieben und vermarktet deren Erzeugnisse mit. So beispielsweise liefert ihm Gemüsebau Lang aus Wintersweiler das Gemüse.

Das neue Direktvermarktungskonzept beinhaltet zudem einen eigenen Lieferdienst für die Raumschaft Efringen-Kirchen, Weil am Rhein und Lörrach. Das heißt, wer morgens im Internet bis 8 Uhr bestellt, bekommt bis 13 Uhr die Produkte geliefert.

Des Weiteren realisiert Kevin Brändlin auf dem Hof ein dreistöckiges Holzhaus mit vier Ferienwohnungen und eine Wohnung für seine Familie mit Ehefrau und kleiner Tochter. „Das ist ein weiteres wirtschaftliches Standbein, gerade in Zeiten des Klimawandels und den damit verbundenen Unberechenbarkeiten.

Im Oktober oder November soll das „Casa Pomarium“ (Haus des Obstgartens), wie er es nennt, bezugsfertig sein. Dabei wird sich seine Frau Catrin federführend um die Ferienwohnungen kümmern.

Alles unter einem Hut: „Es war eine herausfordernde Zeit“

Wie hat es Kevin Brändlin, der sich 17 Jahre lang ehrenamtlich in der Kommunalpolitik auf Orts-, Gemeinde-, Kreis- und Regionalebene in zeitintensiven Gremien als FDP-Politiker stark engagiert und sich nun wegen einer schweren Erkrankung seiner Mutter aus der Politik zurückgezogen hat, all das bewältigt? Wie hat er Betrieb und Mitarbeiter geführt, den Hofladen und die Direktvermarktung organisiert, bürokratische Auflagen erledigt, den familiären Alltag gemeistert und, und, und…?

„Wenn ich zurückblicke, weiß ich es manchmal selbst nicht“, sagt der vielfältig interessierte Macher und fügt hinzu: „Es war eine herausfordernde Zeit.“ Dankbar ist er für die tatkräftige Unterstützung durch die Eltern.

Und ohne striktes Zeitmanagement ist es jedenfalls nicht leistbar, dies zumal er ja noch andere Ehrenämter inne hat. So ist er Mitgründer und bis heute Vorsitzender des Huttinger Kulturvereins Alte Schule, dessen Ziel es war und ist, etwas für das Dorf zu tun. Auch in der Freiwilligen Feuerwehr ist der 37-Jährige aktiv. Er ist eben einer, der anpackt und etwas bewegen will.

Als Jugendlicher in die Kommunalpolitik

Es überrascht nicht, dass Kevin Brändlin schon in jungen Jahren den Weg in die Kommunalpolitik gefunden hat. Sein Großvater war Bürgermeister in Huttingen und sein Vater Ortschaftsrat. Beide gehörten der CDU an. Kevin Brändlin dagegen trat bereits kurz vor seinem 18. Geburtstag „aus Überzeugung und Freude an der Demokratie sowie aus einem bürgerlichen und freiheitlichen Weltverständnis“ in die FDP ein.

Walter „Joe“ Krebs jun. hatte großen Anteil daran, dass der ehemalige Leiter des Huttinger Jugendraums „Tutti Frutti“, den bis zu 60 Jugendliche besuchten, schon in jungen Jahren Kommunalpolitiker wurde. Er hatte ihn nämlich zu einer Kandidatur animiert. Bereut hat Kevin Brändlin den Schritt nicht.

Eine lehrreiche Zeit

Die 17 Jahre sollten für den engagierten Huttinger, der schon immer über den dörflichen Tellerrand hinausgeblickt und neue Perspektiven gewonnen hat, eine intensive und auch lehrreiche Zeit werden. Zwei liberale Urgesteine, von denen er viel lernte und mit denen er einige Jahre im Kreistag die kleine FDP-Fraktion bildete, nennt er: Franz Kiefer aus Istein und Wolfgang Roth-Greiner aus Weil am Rhein. „Das war eine professionelle Zusammenarbeit, die Spaß gemacht hat“, blickt er zurück.

Zeitweise in bis zu vier Gremien gleichzeitig, wobei ihm „der Gemeinderat Efringen-Kirchen als politische Instanz in den 17 Jahren besonders ans Herz gewachsen ist“, hatte Brändlin Verantwortung übernommen. „Wenn ich allein die kommunalpolitischen Jahre in Ortschaftsrat, Gemeinderat, Kreistag, Trinationaler Eurodistrict und Regionalverband aneinanderreihe, komme ich auf 48 fröhliche Jahre“, hatte Kevin Brändlin bei seinem Abschied festgestellt. Hinzu kamen noch Sitzungen von Arbeitsgruppen und Ausschüssen.

Erinnerungen an die Begegnung mit FDP-Größen

Unvergessen bleiben für den jungen Liberalen aus Huttingen seine Begegnungen mit FDP-Größen wie Hans-Dietrich Genscher, Guido Westerwelle, Wolfgang Kubicki und Christian Lindner, als er als Delegierter in Berlin am Bundesprogramm seiner Partei mitwirken durfte. Nun hat Kevin Brändlin das Kapitel Kommunalpolitik – zumindest vorerst – mit etwas Wehmut geschlossen. Dies jedoch aus Überzeugung und Verantwortung gegenüber seiner Familie und seinem Betrieb, das Richtige getan zu haben.