Meister im Radball gesucht: In Lauterbach gehts rund

1 Um ihn dreht sich alles in Lauterbach. Foto: Eibner-Pressefoto Am Samstag, den 04. Juli ab 14 Uhr findet im Lauterbacher Gemeindehaus die baden-württembergische Meisterschaft der Altersklasse U11 statt.







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Am Samstag, den 04. Juli ab 14 Uhr findet im Lauterbacher Gemeindehaus die baden-württembergische Meisterschaft der Altersklasse U11 statt. Für den RSV „Blitz“ treten hier Nico Haas und Magnus Feldweg an und gelten aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs als Titelfavorit. Nachdem die beiden bereits im vergangenen Jahr den zweiten Platz belegt hatten, ist nun das Ziel, sich den Traum vom „BaWü-Meister“ zu erfüllen. Hierbei hoffen die Jungs auf ein zahlreiches Publikum, um den Heimvorteil bestmöglich nutzen zu können. Der Eintritt ist frei.