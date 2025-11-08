Mehrere Verletzte: Ein Toter bei Busunfall in Weil am Rhein

Ein Toter, mehrere Schwerverletzte und Verletzte gab es durch einen Unfall mit einem Linienbus im Bereich des Achterkreisels in der Innenstadt von Weil am Rhein.
Gegen 13.30 Uhr ging die Alarmierung der Einsatzkräfte raus: Ein Linienbus ist in einen Auffahrunfall verwickelt. Erste Meldungen, er sei von der Fahrbahn abgekommen und in eine Menschenmenge gefahren, bestätigen sich nicht. Knapp zwei Stunden später steht fest, zumindest ein Toter, mehrere Schwerverletzte und Verletzte sind zu beklagen.