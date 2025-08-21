Mehr Steuergerechtigkeit: Dobel kontrolliert künftig die Hundemarken

In Dobel ist der Verwaltung „vermehrt aufgefallen“, dass Hunde ohne Hundesteuermarken unterwegs sind. Das will die Gemeinde jetzt verstärkt kontrollieren.
Die Gemeinde Dobel will künftig verstärkt kontrollieren, ob Hunde ihre Hundesteuermarken tragen. „Bei unseren Kontrollen der Hundesteuermarken ist uns vermehrt aufgefallen, dass eben diese nicht am Hund beziehungsweise am Halter getragen wurden“, heißt es in einer Mitteilung, die die Gemeindeverwaltung auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat.