„Mehr Schwarzwald gibt’s nirgends“: Baiersbronner Slogan und Logo werden abgeschafft

Nach mehr als 25 Jahren werden das Baiersbronner Logo mit der markanten Sonne im „o“ und der Satz „Mehr Schwarzwald gibt’s nirgends“, „Claim“ genannt, an die Anforderungen der heutigen Zeit angepasst. Bei den Murgtalorten soll mit dem neuen Logo gleichzeitig die Bezeichnung der Ferienregion nachgeschärft werden: Statt wie bisher unter „Im Tal der Murg“ soll die Vermarktung unter „Murgtal“ erfolgen.

Wie die Baiersbronn Touristik weiter in einer Mitteilung informiert, spiegelt sich neben der optischen Verbindung, bedingt durch die Gestaltung der neuen Logos, die enge Zusammenarbeit der Urlaubsdestinationen in der Nutzung des gemeinsamen Claims „Das ist unsere Natur“ wider.

Lesen Sie auch

Das bisherige Design des Baiersbronner Logos sei in die Jahre gekommen. In vielen digitalen Formaten werde es zunehmend herausfordernd, das Logo in seiner aktuellen Form aufgrund technischer Einschränkungen ansprechend zu präsentieren. Ähnlich verhalte es sich mit dem Logo für „Im Tal der Murg“. Hier komme hinzu, dass die Bezeichnung deutlich weniger gebräuchlich ist als die Marke „Murgtal“.

Der Satz „Das ist unsere Natur“ im neuen Markenauftritt ist bewusst doppeldeutig. Foto: Baiersbronn Touristik

Baiersbronn stehe außerdem vor der Herausforderung mangelnder Übersetzungsmöglichkeiten von „Mehr Schwarzwald gibt’s nirgends!“. In einer immer stärker globalisierten Welt ist das für eine Feriendestination, die internationale Gäste anspricht, aber unerlässlich.

Spürbar modernisiert

„Mit dem Relaunch haben wir uns spürbar modernisiert und wappnen uns damit für die Anforderungen der heutigen Zeit,“ so Christina Palma Diaz, Tourismusdirektorin in Baiersbronn und Verantwortliche für die touristische Vermarktung des Zweckverbands „Im Tal der Murg“. „Wir suchten einen Claim, der das respektvolle wertschätzende Miteinander von Mensch und Natur widerspiegelt,“ so Palma Diaz weiter. „‚Das ist unsere Natur’ beinhaltet in seiner Doppeldeutigkeit – mit Natur im engeren, wörtlichen und Charakter im weiteren Sinne – ein sehr großes Kommunikationspotenzial. Einerseits beschreibt er das Wesen der Menschen: echt, verbindlich und positiv, andererseits steht er für den tiefen Respekt vor der Natur, der in den Genen dieser Region verwurzelt ist. Das macht den neuen Claim so spannend.“

Kommunikative Klammer

Neu ist auch, dass die Marken Baiersbronn und Murgtal wie aus einem Guss auftreten. Damit soll die Verbindung der Ferienregionen als ein erweiterter „Erlebnisraum“ unterstrichen und eine kommunikative Klammer bei gemeinsamen Auftritten gesetzt werden.

Beide Logos verbindet die geschwungene, organische Form, heißt es weiter. Grafisch vervollständigt wird das Corporate Design durch Formen, die an die Jahresringe eines Baums und die Linien von Fingerabdrücken erinnern. Für spezifische Themen wurde jeweils eine Akzentfarbe definiert: Kirschrot für Baiersbronn und Orange für das Murgtal. Partner bei dem Markenrelaunch war die Werbeagentur Saint Elmo’s Tourism mit Sitz in München.

Geschäftsführerin Claudia Raith, gebürtige Baiersbronnerin und vor etlichen Jahren selbst Tourismusdirektorin in Baiersbronn, brachte sowohl ihr fachliches als auch persönliches Know-how mit in die Erarbeitung und machte die neue Marke Baiersbronns und des Murgtals zur erklärten Chef- und vor allem Herzenssache, heißt es in der Mitteilung.

Im Sinne der Nachhaltigkeit wurde beschlossen, das neue Design schrittweise einzuführen. Das bedeutet konkret, dass aktuelle Bestände mit dem bisherigen Design aufgebraucht und erst nach und nach ersetzt werden.

Info: In einem Kurzfilm der Baiersbronn Touristik können sich Interessierte einen ersten Eindruck vom neuen Markendesign verschaffen: www.baiersbronn.de/neues-design