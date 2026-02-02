Mehr als „Tatort“-Melodie: Big Band W zelebriert im Lahrer Schlachthof Melodien Klaus Doldingers

Die Lahrer „Big Band W“ hat am Wochenende eine eindrucksvolle Hommage an den Ausnahmekomponisten auf die Bühne gebracht.
Eröffnet wurde das Konzert, das dem deutschen Ausnahmekomponisten Klaus Doldinger (1936-2025) gewidmet war, von einer Interpretation von „Zarathustra“. Richard Strauß hat 1896 seine „sinfonische Dichtung“ nach dem Buch „Also sprach Zarathustra“ von Friedrich Nietzsche (erschienen 1881) vertont. Das Intro, die weithin bekannte Fanfare, hat Strauss dabei als die „Vorrede“ Zarathustras konzipiert. Der grandiose Auftakt „Zarathustra“ im Schlachthof war ein Arrangement des Bandleaders Hanjo Gißler. Er hat dafür zwei modernere Jazzimprovisationen des Themas „Zarathustra“ kombiniert. Das Bläserarrangement stammt aus den 1970er-Jahren. Den Beitrag der Rhythmusgruppe aus Schlagzeug mit Kontrabass – gut ergänzt durch die E-Gitarre und Keyboards – kannten manche der Zuhörer vielleicht noch aus der Interpretation des Brasilianers Eumir Deodato. Diese „Vorrede“ als Mix zweier Stile war schon einmal sehr vielversprechend.