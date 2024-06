1 Gerd Haimerl (rechts) geht nach 30 Jahren an der HFU in den Ruhestand. Foto: Ralf Trautwein

Von Null auf 100: Der HFU-Medizintechnikprofessor Gerd Haimerl machte Schwenningen zur führenden Ausbildungsstätte für Kardiotechniker. Er hat zwei Studiengänge aufgebaut, die heute boomen. Jetzt blickt er auf die Zeit zurück.









Als Gerd Haimerl das Ärzteblatt studierte, blieb er an einer Anzeige der damaligen „Fachhochschule Furtwangen“ (heute HFU) hängen. Mit einer Stellenanzeige suchte die Schwarzwald-Hochschule einen, der am Schwenninger Campus einen Medizintechnik-Studiengang aufbauen sollte. „Das wär doch was für mich“, dachte sich der Mann aus Schwäbisch Gmünd, der damals noch in einem Berliner Krankenhaus arbeitete. Also beschloss er, diese Herkulesaufgabe als erster Arzt anzugehen, der bei der traditionsreichen Ingenieurschule anheuerte.