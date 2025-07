1 Mehrere Einsätze gab es am Wochenende für die Bergwacht Schwarzwald. (Symbolfoto) Foto: Bergwacht Schwarzwald e.V. Auch am vergangenen Wochenende hatte die Bergwacht Schwarzwald mehrere Einsätze zu bewältigen. So mussten ein Kind, eine Spaziergängerin sowie Mountainbiker gerettet werden.







Die Bergwacht Schwarzwald war am vergangenen Wochenende mehrfach bei Einsätzen für Freizeitsportler gefordert. Am Samstag wurde die Ortsgruppe Notschrei am Mittag zu einem medizinischen Notfall an die Bergstation der Hasenhorn-Rodelbahn alarmiert: Ein Kind hatte beim Einstieg in die Rodelbahn ein medizinisches Problem.