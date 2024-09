1 Es geht ums Herz – die story-VS-Macher Michael Hoyer (links) und Jennifer Engelmann gewannen Sebastian Ewen vom Schwarzwald-Baar-Klinikum für das Medizin-Special. Foto: Birgit Heinig

Viele Menschen haben Angst vor Krebs. Dabei ist die häufigste Todesursache eine Erkrankung des Herzens. Die Veranstaltungsreihe story VS startet am Freitag, 11. Oktober, in der Neuen Tonhalle in Villingen wieder mit einem Medizin-Special.









In Deutschland sterben jährlich rund 120 000 Menschen an Herz-Kreislaufversagen – so viele wie an den fünf häufigsten Krebsarten zusammen.