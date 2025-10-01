Das Basler Pharmaziemuseum kann auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken. Dabei zeigt es weit mehr als nur Medizin.
Eine Apotheke war das Pharmaziemuseum im Basler Totengässlein nie. Vielmehr wurden in der 1917 gegründeten „Pharmazeutischen Anstalt“ Apotheker ausgebildet. Mit der Erweiterung der wissenschaftlichen Lehranstalt im Jahr 1924 begann der Apotheker und Professor Josef Anton Häflinger damit, in den Räumen seine Sammlung für historisches Apothekenwesen auszustellen. Am 9. Oktober 1925 überließ er die Objekte der Universität Basel als Schenkung. Der Grundstein für das Pharmaziemuseum war gelegt.