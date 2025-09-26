Mazmannhalle in Ebingen: Gesperrt – der Handball-Spieltag fällt aus

1 Gesperrt: In der Mazmannhalle wird am Wochenende kein Handball gespielt. Foto: Nölke In die Mazmannhalle in Ebingen regnet es hinein. Die Heimspiele der HSG Albstadt sind alle gestrichen.







Wie HSG-Geschäftsführer Robert Merz berichtet, hatten die Handballer bereits in den vergangenen Tagen recht und schlecht um die Eimer herumtrainiert, die das aus den undichten Stellen im Dach herabtropfende Wasser auffingen. Die Hoffnung, der Regen würde so rechtzeitig aufhören, dass die Rundenspiele am Wochenende ausgetragen werden könnten, erfüllte sich nicht; am Ende wurde der Eimer unter dem größten Loch praktisch halbstündig geleert.