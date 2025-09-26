Mazmannhalle in Ebingen: Gesperrt – der Handball-Spieltag fällt aus
Gesperrt: In der Mazmannhalle wird am Wochenende kein Handball gespielt. Foto: Nölke

In die Mazmannhalle in Ebingen regnet es hinein. Die Heimspiele der HSG Albstadt sind alle gestrichen.

Wie HSG-Geschäftsführer Robert Merz berichtet, hatten die Handballer bereits in den vergangenen Tagen recht und schlecht um die Eimer herumtrainiert, die das aus den undichten Stellen im Dach herabtropfende Wasser auffingen. Die Hoffnung, der Regen würde so rechtzeitig aufhören, dass die Rundenspiele am Wochenende ausgetragen werden könnten, erfüllte sich nicht; am Ende wurde der Eimer unter dem größten Loch praktisch halbstündig geleert.

 

Am Freitagmittag hat die Stadt die Halle gesperrt; da kein Ersatz zur Verfügung steht, fallen neun Rundenspiele aus: das Regional- und das Bezirksoberligaspiel der Herren, das Landesligaspiel der Damen, dazu sechs Jugendspiele.

Wie geht es weiter? Womöglich erst einmal gar nicht. Eine von der Stadt verständigte Fachfirma soll laut Merz Abhilfe schaffen – das kann sie erst, wenn der Regen aufgehört hat und das Dach trocken ist. Wann es so weit ist, weiß keiner.

Die Ebinger Mazmannhalle ist ein Sanierungsfall. Foto: Nölke

Die Mazmannhalle ist nach der Zollernalbhalle die zweite in Albstadt, die aus baulichen Gründen derzeit nicht genutzt werden kann. Als erste Halle war 2021 die Schlossberghalle ausgefallen; sie ist inzwischen abgerissen worden.

 