Mayer & Cie. in Albstadt schließt: Droht das nächste Firmensterben?

Mit Mayer & Cie. verliert Albstadt eines seiner ältesten, namhaftesten und größten Industrieunternehmen. Was sagt der Oberbürgermeister dazu?
120 Jahre Firmengeschichte gehen zu Ende: Am Montag hat Mayer & Cie., traditionsreicher und lange Zeit führender Hersteller von Rundstrickmaschinen, mitgeteilt, dass es nicht gelungen ist, einen Investor für die partielle oder vollständige Übernahme des Unternehmens zu gewinnen – zeitgleich wurde die Insolvenz eröffnet; dafür reicht die Masse aus. Liquidität, die es ermöglichen würde, Produktion und Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten, ist dagegen nicht vorhanden. Aus diesem Grund gehen Ende Januar die Lichter aus und an die 270 Albstädter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Arbeitslosigkeit.