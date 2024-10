Es ist ein weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte: Die Maurer Gruppe errichtet im Industriegebiet Sulgen Ost einen Neubau für Ihre Unternehmen in Schramberg-Sulgen.

Mit dem ersten Spatenstich Ende September ist offiziell der Startschuss für das Projekt gefallen, dessen Planung seit einigen Jahren reift.

Auf einem 12 500 Quadratmeter großen Grundstück an der Berthold-Leibinger-Straße entsteht der architektonisch ansprechende Neubau, der modernste Arbeitsplätze bietet und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum der Maurer Gruppe schafft. Geplanter Fertigstellungstermin ist Frühjahr/Sommer 2026.

Meilenstein in der Firmengeschichte

„Der Neubau am Stammsitz unserer Gruppe ist ein Meilenstein in unserer über 90-jährigen Firmengeschichte und zugleich Ausdruck des Vertrauens, das wir in die künftige Entwicklung setzen“, betonen die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Clemens und Tobias Maurer. Angesichts des kontinuierlichen Wachstums stößt das Unternehmen mit den Bereichen Heizung, Klima, Sanitär sowie Energie- und Ingenieurleistungen, am aktuellen Standort in der Dr.-Kurt-Steim-Straße an seine Grenzen. Dort befinden sich die H. Maurer GmbH, die Maurer Energie- und Ingenieurleistungen, die Maurer Verwaltungs-Holding und die Thermregio GmbH. Zusammen arbeiten rund 130 Beschäftigte in Sulgen. „Neben den begrenzten räumlichen Kapazitäten am aktuellen Standort, stellt auch die Logistik immer wieder eine Herausforderung dar“, sagt Tobias Maurer.

Basis für ein weiteres Wachstum

Nach eingehender Prüfung verschiedener Konzepte hat sich die Geschäftsführung für einen Neubau im Industriegebiet Sulgen-Ost entschieden. „Damit schaffen wir hervorragende Arbeitsbedingungen und optimale Möglichkeiten für die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens“, betont Geschäftsführer Clemens Maurer. Geplant wurde der Neubau von der Spittel Bau GmbH, einem Tochterunternehmen der Maurer Gruppe.

4300 Quadratmeter Ausstellungs- und Bürofläche

Der neue Stammsitz der Unternehmensgruppe gliedert sich in einen dreigeschossigen Verwaltungsteil und einen Werkstätten- und Logistikbereich. Insgesamt 4300 Quadratmeter Ausstellungs- und Bürofläche einschließlich Sozialräumen, Räumen für Kunden- und Schulungen sowie ein Ausstellungsbereich stehen zur Verfügung. Über einen Innenhof gelangt Tageslicht in alle Räume – ein Beitrag zum Wohlbefinden und zur Energieeinsparung. Im 3700 Quadratmeter großen, gewerblichen Bereich befinden sich die Schweiß- und Elektrowerkstätte sowie Lagerräume und Logistikflächen.

Energieeffizientes Technikkonzept

Im gesamten Gebäude kommt modernste Energie- und Gebäudetechnik zur Anwendung. Im Zentrum dessen steht ein ausgeklügeltes Wärmepumpensystem. „Die innovative Planung auf dem neuesten energetischen Stand ermöglicht es, dass das Gebäude über den Jahresverlauf den Strom produziert, den es auch verbraucht. Trotz des hohen Nutzungskomforts entsteht somit eine ausgeglichene Kohlendioxid-Bilanz. Alle Planungs- und Ausführungsleistungen hierfür erfolgen im eigenen Haus“, berichtet dazu Tobias Maurer.

So soll die neue Maurer-Firmenzentrale in Sulgen aussehen. Foto: Maurer-Gruppe

Aktuell gehören zur Maurer Gruppe 14 Tochterfirmen im süddeutschen Raum mit insgesamt mehr als 500 Mitarbeitenden.