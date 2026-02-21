Maulburgs „Gute Stube“: Alemannenhalle ist bald Geschichte

Das gut 50 Jahre alte Mehrzweckgebäude in Maulburg zwischen Hallenbad und neuer Mehrzweckhalle macht Platz für den Neubau einer Sprachheilschule des Landkreises Lörrach.

Mit einem rauschenden Fest wurde 1975 die Alemannenhalle zusammen mit dem Hallenbad eingeweiht. Jahrzehntelang war die Alemannenhalle Maulburgs gute Stube: Sie war Tagungs- und Veranstaltungsort. Im Kleinen Saal tagten der Gemeinderat und seine Ausschüsse (bis die Alte Schule zum Rathaus umgebaut wurde), im Untergeschoss probte der Musikverein, während eine Etage darüber Konzerte, Vereinstraining und Sportwettkämpfe stattfanden.

Doch der Zahn der Zeit ging an dem Gebäude nicht spurlos vorüber, der Sanierungsbedarf wurde immer offensichtlicher. Vor die Frage „Generalsanierung oder Neubau“ gestellt, gab der Gemeinderat einer neuen Mehrzweckhalle den Vorzug. 2010 stand in unmittelbarer Nachbarschaft die neue Halle. Moderner und komfortabler als ihre Vorgängerin, die nun nicht mehr benötigt wurde.

Foto: Harald Pflüger

Doch anstatt die alte Halle abzureißen, gab es unzählige Ideen für eine weitere Nutzung. Die Vorschläge reichten vom Fitnessstudio über Kindergarten bis hin zur Kletterhalle. Die Bausubstanz wurde indessen nicht besser. Dass der Gemeinderat mit dem Abriss zögerte, kam dem Landkreis Lörrach zupass.

Landkreis sucht Räume für Gemeinschaftsunterkunft

2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, suchte Landrätin Marion Dammann händeringend nach Gebäuden. Die Gemeinde konnte dem Kreis die alte Halle für zunächst drei Jahre (2015 bis 2018) als Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 180 Personen zur Verfügung stellen. Dass die Unterkunft dann früher als geplant aufgelöst werden konnte, hing mit den sinkenden Flüchtlingszahlen zusammen. Dass die leerstehende Halle für die Unterbringung von Asylbewerbern ins Gespräch gebracht wurde, war abzusehen, spätestens seit 2015 im Schopfheimer Gemeinderat über eine Notunterkunft für Flüchtlinge diskutiert wurde.

Dort wurde vorgeschlagen, die alte Alemannenhalle in Maulburg in die Suche nach Unterkünften für Geflüchtete mit einzubeziehen.

Nochmalige Nutzung

Mit dem Auszug der letzten Flüchtlinge stand auch die Zukunft der alten Alemannenhalle wieder zur Debatte. Während sich die SPD für den Abriss ausgesprochen hatte, wollte die BVM (Bürgervereinigung Maulburg) das Gebäude stehen lassen. Auch der damalige Bürgermeister Jürgen Multner konnte sich seinerzeit vorstellen, den Abriss noch hinauszuzögern, um für die Eventualität einer weiteren Flüchtlingswelle gewappnet zu sein. Diese Eventualität trat dann ein. Angesichts eines neuerlichen Zustroms an Geflüchteten mietete der Landkreis Lörrach 2023 die alte Alemannenhalle erneut von von der Gemeinde an.

Bagger sind angerückt

Nach dem Auszug der letzten Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft wird der schon vor Jahren gefasste Gemeinderatsbeschluss nun umgesetzt. Die Bagger sind bereits angerückt. Ein Bauzaun umschließt das Abrissareal.

Schon 2020 hatte der Gemeinderat einstimmig den Grundsatzbeschluss gefasst, dass zwischen Hallenbad und neuer Halle die neue zentrale Sprachheilschule (SHS) des Landkreises entstehen soll. Bürgermeister Jürgen Multner sah in der SHS eine Stärkung des Schulstandorts.

Hallenbad ist nicht tangiert

Das Hallenbad ist von dem Abriss nicht tangiert. Alemannenhalle und Hallenbad wurden als zwei getrennte Baukörper errichtet, die lediglich durch eine gemeinsame Eingangshalle verbunden waren.

Ursprünglich war die Alemannenhalle ohne Hallenbad geplant, doch bei Besichtigungsfahrten sah der Gemeinderat, dass den Mehrzweckhallen oft Hallenbäder angegliedert waren. Auch wenn die Finanzlage der Gemeinde seinerzeit nicht schlecht war, so war die Angliederung des Hallenbads doch durchaus ein Kraftakt. „Göhn mer bade?“ war zu jener Zeit ein geflügeltes Wort, heißt es in der Chronik der Gemeinde Maulburg zu dem Projekt.