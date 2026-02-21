Maulburgs „Gute Stube“: Alemannenhalle ist bald Geschichte

Das gut 50 Jahre alte Mehrzweckgebäude in Maulburg zwischen Hallenbad und neuer Mehrzweckhalle macht Platz für den Neubau einer Sprachheilschule des Landkreises Lörrach.
Mit einem rauschenden Fest wurde 1975 die Alemannenhalle zusammen mit dem Hallenbad eingeweiht. Jahrzehntelang war die Alemannenhalle Maulburgs gute Stube: Sie war Tagungs- und Veranstaltungsort. Im Kleinen Saal tagten der Gemeinderat und seine Ausschüsse (bis die Alte Schule zum Rathaus umgebaut wurde), im Untergeschoss probte der Musikverein, während eine Etage darüber Konzerte, Vereinstraining und Sportwettkämpfe stattfanden.