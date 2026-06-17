Matthias Mink aus Villingen: Seine große Lebensliebe Fortuna Köln, die Dritte Liga und der Junge am Zaun

Ein Villinger schreibt beim „Dino“ der 2. Bundesliga eine Mega-Geschichte. Er hat einmal auch mit dem FC 08 gesprochen. Matthias Mink steht vor einer großen Herausforderung.
Der 9. Mai in diesem Jahr im Kölner Südstadion. Fortuna Köln besiegt – entscheidend – die Spfr. Siegen in der starken Regionalliga West mit 2:1 und bejubelt den Aufstieg in die Dritte Liga. Gefeiert wird auch mittendrin der gebürtige Villinger Matthias Mink (58), der den Traditionsverein als Trainer und Sportlicher Leiter zurück in den Profifußball führt.