Matthias Mink aus Villingen: Seine große Lebensliebe Fortuna Köln, die Dritte Liga und der Junge am Zaun

Ein Villinger schreibt beim „Dino“ der 2. Bundesliga eine Mega-Geschichte. Er hat einmal auch mit dem FC 08 gesprochen. Matthias Mink steht vor einer großen Herausforderung.

Der 9. Mai in diesem Jahr im Kölner Südstadion. Fortuna Köln besiegt – entscheidend – die Spfr. Siegen in der starken Regionalliga West mit 2:1 und bejubelt den Aufstieg in die Dritte Liga. Gefeiert wird auch mittendrin der gebürtige Villinger Matthias Mink (58), der den Traditionsverein als Trainer und Sportlicher Leiter zurück in den Profifußball führt.

Es spielen sich an jenem Samstag in Köln-Zollstock bewegende Momente ab. Sehr lange war die Fortuna in Deutschland vom großen Fußball-Bildschirm etwas verschwunden. Dieser Aufstieg kommt für viele überraschend, denn Matthias Mink musste vor der vergangenen Saison fast komplett eine neue Mannschaft zusammenbauen.

Inmitten dieser Freudenszenen an diesem Samstagnachmittag im altehrwürdigen Südstadion kommt es zu einem bewegenden Moment: Matthias Mink dreht mit der Mannschaft gerade die Meister-Ehrenrunde, als der Villinger am Zaun einen kleinen Jungen erblickt, der sein Fortuna-Spielertrikot aus der Saison 1993/94 trägt. Der Villinger erzählt: „Dieser Anblick hat mich emotional sehr tief berührt und war einer der schönsten Momente an diesem Tag für mich.“

DJK Villingen, FV Donaueschingen – Köln

Matthias Mink und die Fortuna Köln – es ist eine sportliche Liebe für das ganze Leben. Bei der DJK Villingen begann der Mittelfeldspieler seine Karriere. Beim FV Donaueschingen förderte ihn Coach Dieter Rinke. 1992 wechselte das große Talent zur Fortuna Köln, inzwischen laut Statistik einer der großen Dinosaurier in der 2. Bundesliga. Parallel begann er auch sein Studium an der Sporthochschule in Köln-Lindenthal.

Von 1992 bis 1999 trug der dreifache Familienvater das Trikot der Fortuna. Von 1999 bis 2001 war Matthias Mink im Anschluss daran Manager bei den Kölnern, musste sich mit seinem Vorstandsteam durch sportlich wie wirtschaftlich sehr schwere Zeiten durchkämpfen. Die Südstädter stiegen schließlich 2000 in die Regionalliga ab und waren ein Jahr später insolvent. Ihrem großen Mäzen Jean Löring ging es wirtschaftlich wie gesundheitlich nicht mehr gut. Löring verstarb 2005.

Matthias Mink begann 2006 seine Trainerkarriere bei der U16 von Alemannia Aachen, um eine Saison später als Trainer zu „seiner“ Fortuna – für vier Jahre – zurückzukehren. Im April 2010 schloss Mink die Ausbildung zum Fußball-Lehrer ab. Im vierten Jahr als Cheftrainer gelang ihm mit seiner Mannschaft der Wiederaufstieg in die Regionalliga West.

Einmal mit dem FC 08 Villingen gesprochen

Mink zog es von Köln aus in den folgenden Jahren erst einmal in die Fremde: Seine folgenden Trainerstationen waren die Regionalligisten Bayer Leverkusen II, KSV Hessen Kassel, TSV Steinbach und auch der FC 08 Homburg.

Einmal hatte er in dieser Zeit auch mit dem FC 08 gesprochen. „Wir sind aber nicht in den zweiten Schritt gekommen“, berichtet er.

Nach seiner Vertragsauflösung Anfang 2022 in Homburg rief Fortuna Köln wieder: Es war für ihn ein Heimkommen, obwohl der Villinger mit seiner Familie von Anfang an im Westen der Domstadt wohnt.

Die große Rückkehr

Matthias Mink coachte bei Fortuna vor zwei Jahren zunächst die zweite Mannschaft, war aber vor allem auch als Sportlicher Leiter und Talentscout gefordert. Im Sommer 2024 übernahm er wieder die erste Mannschaft in der Regionalliga, arbeitet aber weiterhin im Management - praktisch in Personalunion.

Dieser Aufstieg in die Dritte Liga bedeutet für den Schwarzwälder persönlich ein Höhepunkt seiner Trainerkarriere. Dritte Liga - dort arbeitete der „Matze“ bisher noch nicht.

Die Vorfreude bei der Fortuna auf das neue Kapitel ist riesig. „Wir sind zurück im Profifußball, freuen uns auf sehr namhafte und starke Konkurrenz. Aber wir wissen, wo wir herkommen und heben nicht ab. Wir wollen ein Ausbildungsverein für Talente bleiben, uns kontinuierlich weiterentwickeln, und uns in der Dritten Liga etablieren“, sagt der Coach.

Und die Fortuna als seine große sportliche Lebensliebe? Matthias Mink lächelt und zeigt sich stolz: „Natürlich ist es so. Dieser Club spielt in meiner gesamten Karriere eine sehr große Rolle. Es ist für mich ein große Vertrautheit, eine riesige gegenseitige Wertschätzung und einfach ein Wohlfühlen bei diesem Verein.“

Matthias Mink und die Kölner - das ist im deutschen Fußball sogar schon eine Rarität in Sachen Identifikation.