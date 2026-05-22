Mathe im Alltag: Schüler des Lahrer Scheffel-Gymnasiums lernen Geodäsie kennen

Wie lässt sich Mathematik im Alltag praktisch anwenden? Dieser Frage gingen Gymnasiasten der neunten Klassen des „Scheffel“ bei einer Schulaktion nach.
Angeboten wurde die Aktion vom Amt für Vermessung und Flurneuordnung des Landratsamts Ortenaukreis. An mehreren Stationen auf dem Schulgelände konnten die Jugendlichen ausprobieren, wie geodätische Messverfahren funktionieren und ihr Wissen aus dem Matheunterricht praktisch einsetzen. Mit der Aktion beteiligte sich das Landratsamt an landesweiten Angeboten, mit denen Geodätinnen und Geodäten auf ihre Arbeit aufmerksam machen (siehe Info). Bereits seit mehreren Jahren bietet das Amt in Kooperation mit Schulen in der Ortenau speziell für Schüler konzipierte Vermessungsübungen an.